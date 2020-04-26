Криклій: Завдання нового голови УЗ — врятувати компанію від можливого технічного дефолту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що перше завдання нового голови "Укрзалізниці" — це порятунок компанії від можливого технічного дефолту.

Про це він заявив у прямому етері телеканалу "Еспресо".

Технічний дефолт — невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди. Він не означає банкрутство компанії чи неможливість виплачувати зобов'язання по кредитах.

Міністр повідомив, що це стосується реструктуризації боргів, рефінансування, можливо, випуску облігацій.

"Пріоритизація по видатковій частині, по капітальним інвестиціям, скорочення обсягів та закупівля виключно необхідних речей, щоб "Укрзалізниця" могла їхати", — повідомив міністр.

Криклій пояснив, що попереднього т.в.о. голову УЗ Желька Марчека звільнили, тому що його обіцянки розійшлися з дійсністю.

"Під час карантину дуже багато помилок було... Дуже дивні речі приймалися, в тому числі кадрові рішення, де призначалися люди без досвіду і з потенційними конфліктами інтересів на деякі важливі посади.

Все це викликало у наглядової ради дуже велике занепокоєння і бажання змінити главу", - сказав міністр.

Нагадаємо:

20 квітня у наглядовій раді "Укрзалізниці" заявили, що продовжують процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.

10 квітня S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг УЗ до рівня "ССС" з "В-" з негативним прогнозом.

В.о. голови "Укрзалізниці" Іван Юрик пояснив зниження кредитного рейтингу компанії світовою кризою та падінням реального сектору економіки.