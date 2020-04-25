Профінансувати дефіцит, що закладений в оновленому бюджеті, можливо лише за допомогою МВФ, — експерти

У центрі економічної стратегії заявили, що профінансувати оновлений дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП можливо лише за допомогою МВФ.

Про це повідомляється у прес-релізі організації.

На думку економістів, закладене урядом зниження доходів у порівнянні із 2019 роком на 2%, може виявитися оптимістичним.

"В уряді вважають, що зарплати українців не знизяться у порівнянні із 2019 роком, а кількість зайнятих знизиться лише на 300 тис осіб - хоча карантинні заходи можуть вплинути на ринок праці набагато сильніше", - заявляють у центрі економічної стратегії.

За словами експертів, зниження доходів становить ризик для прогнозу доходів з ПДФО та ЄСВ.

"Уряд повністю прибрав ліміти з обсягів державних гарантій – це означає ризик безконтрольного нарощування гарантованого державою боргу і великі проблеми на наступні роки", - йдеться у прес-релізі.

Економісти зазначають, що заплановане фінансування бюджетного дефіциту та погашення зовнішніх і внутрішніх боргів за рахунок нових запозичень вже зараз складає 643 млрд грн або 23.6 млрд доларів.

"Внутрішній борг перед українськими банками уряд, вірогідно, зможе профінансувати через нові ОВДП під вищу ставку, та з зовнішнім боргом ситуація складніша: вийти на ринки із випуском єврооблігацій найближчим часом не вийде.

Тому вкрай важлива угода з МВФ, слідом за якою до бюджету надійде частина траншів, а також макрофінансова допомога від ЄС та інші кредити міжнародних інституцій", - заявляють у центрі економічної стратегії.

На думку економістів, бюджетні зміни можуть виявитися недостатньою відповіддю на кризу. Є ризики для прогнозу доходів, тому, якщо криза триватиме, може знадобитись нове скорочення видатків.

Нагадуємо:

У оновленій версії держбюджету закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.

Серед умов, потрібних для продовження програми МВФ - прийняття в цілому "антиколомойського" законопроєкту про банки, до якого після першого читання, нардепи пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським подали понад 16 тисяч правок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

46% відсотків опитаних українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити, інші 32% підтримують вектор співпраців з МВФ.