Наглядова рада УЗ звільнила Марчека — джерела

Наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.

Про це ЕП стало відомо від співрозмовника в компанії.

За його словами, рішення було ухвалено під час останнього засідання Наглядової ради.

"Претендентів на посаду тимчасового очільника було два: колишній керівник Південно-західної залізниці Роман Веприцький і директор з економіки та фінансів Микола Іванінів", - каже співрозмовник.

За даними ЕП, новим керівником з приставкою т. в. о. може стати Іванінів. Подання про його призначення готуються передати до Кабінету міністрів, який як акціонер має ухвалити остаточне рішення.



При цьому інший співрозмовник повідомив ЕП, що кандидатура Іванініва "розділила" Наглядову раду. "За нього проголосували тільки 4 іноземних члена НР, які навіть не можуть приїхати в країну в умовах карантину, тому не факт, що рішення буде втілено в життя", - додав він.

Іванінів до призначення в "Укрзалізницю" був директором, членом правління СК "AXA Україна" (з 2014 року), фінансовим директором в компанії "Датагруп" (2013-2014 рр.).

У різні роки займав посади віце-президента з фінансів і адміністрування RISE Group, фінансового директора в страховій компанії ALICO, керував казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що УЗ переносить та сповільнює відбір на посаду голови правління.

Відповідно до рішення наглядової ради "Укрзалізниця" оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.