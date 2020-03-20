Банк Англії знизив відсоткову ставку майже до нуля

Банк Англії на екстреному засіданні 19 березня ухвалив рішення про зниження ключової відсоткової ставки у країні до 0,1% річних - найнижчого рівня в історії.

Про це йдеться у заяві банку.

Крім зниження ставки, Банк Англії вирішив ввести нову програму підтримки економіки на 200 мільярдів фунтів стерлінгів.

"Комітет грошово-кредитної політики Банку одноголосно проголосував за зниження ставки до 0,1%. Також Комітет одноголосно проголосував за введення програми підтримки економіки на 200 млрд фунтів на додаток до діючої програми на 645 млрд фунтів", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання Комітету грошово-кредитної політики Банку Англії заплановане на 25 березня.

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Нагадаємо:

Федеральна резервна система США на позаплановому засіданні 15 березня екстрено знизила базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%.

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

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