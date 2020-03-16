ФРС екстрено знизила базову ставку майже до нуля

Федеральна резервна система США на позаплановому засіданні 15 березня екстрено знизила базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%.

Про це повідомляється на сайті ФРС.

Зазначається, що це зробили з метою захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу.

У ФРС розраховують зберегти ставку на цьому рівні "доти, поки вона не буде впевнена, що економіка пережила останні події".

"ФРС США готовавикористовувати повний спектр інструментів для підтримки припливу кредитів до домогосподарств та підприємств і тим самим сприяти досягненню максимальних цілей зайнятості та стабільності цін.

Для підтримки безперебійного функціонування ринків казначейських цінних паперів та іпотечних цінних паперів, протягом найближчих місяців ФРС збільшить свої запаси казначейських цінних паперів щонайменше на 500 млрд доларів, іпотечних облігацій - щонайменше на 200 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Нагадаємо:

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

3 березня Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.