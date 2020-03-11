Європі загрожує економічний шок рівня 2008 року — Європейський центробанк

Через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Про це під час телефонної конференції з лідерами ЄС заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, передає BloombergQuint

За її словами, без координації дій європейських держав "ми побачимо сценарій, який багатьом з нас нагадає фінансову кризу 2008 року".

Лагард підкреслила - якщо ЄС вдасться скоординовано протидіяти коронавірусу і його впливу на економіку, то економічний "шок" буде тимчасовим.

Вона підкреслила, що наразі Європейський центральний банк вивчає всі можливі інструменти для того, аби пом’якшити удар коронавірусу на економіку.

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Нагадаємо:

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.

Не чекаючи наміченого на 18 березня засідання, ФРС знизила ставку федеральних фондів на 0,5 процентного пункту, до 1-1,25% річних.

У 2008 році Федрезерв двічі знижував вартість позик на позапланових засіданнях - в січні (на 75 базисних пунктів), а потім в жовтні (на 50 б.п.), коли про банкрутство оголосив четвертий на той момент американський банк Lehman Brothers, а ринки пішли у вільне падіння.

До цього екстрено знижувати ставки ФРС доводилося після теракту 11 вересня 2001 року, у відповідь на колапс бульбашки доткомів у 2000 році, а також в 1998 році - після дефолту Росії і банкрутства фонду LTCM.