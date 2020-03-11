Банк Англії екстрено знизив ставку

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Британський ЦБ зберіг обсяг програми купівлі держоблігацій на рівні 435 млрд фунтів стерлінгів і обсяг покупки корпоративних бондів на рівні 10 млрд фунтів.

"Зниження базової ставки допоможе підтримати оптимізм бізнесу і споживачів в складний момент часу, а також скоротити вартість і збільшити доступність грошових коштів", – йдеться в заяві Банку Англії.

У британському ЦБ зазначають, що масштаб негативних наслідків коронавірусу COVID-19 для економіки країни поки неясний, проте вже зрозуміло, що ділова активність у Великобританії суттєво ослабне в найближчі місяці.

"Тимчасові, але серйозні розриви ланцюжків поставок і ослаблення ділової активності можуть поставити під загрозу потоки грошових коштів і збільшити попит домовласників на короткострокові кредити, а компаній – на оборотний капітал. Такі проблеми можуть виявитися найбільш серйозними для невеликого бізнесу", – йдеться в пресрелізі.

Також Банк Англії оприлюднив пакет додаткових заходів, щоб допомогти бізнесу і домогосподарствам впоратися з негативними наслідками поширення коронавірусу.

Комітет одноголосно підтримав запуск нової програми фінансування банків з метою забезпечення кредитами малого і середнього бізнесу.

Програма фінансування малого та середнього бізнесу, яка буде діяти протягом наступних 12 місяців, передбачає видачу кредитів терміном на 4 роки під ставку, рівну або близьку до базової відсоткової ставки.

Запуск програми посилить вплив зниження ставки Банком Англії на реальну економіку і стане гарантією того, що британський бізнес і домовласники виграють від пом'якшення політики центробанком.

Наступне планове засідання Банку Англії пройде 24-25 березня 2020 року.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.

Не чекаючи наміченого на 18 березня засідання, ФРС знизила ставку федеральних фондів на 0,5 процентного пункту, до 1-1,25% річних.

У 2008 році Федрезерв двічі знижував вартість позик на позапланових засіданнях - в січні (на 75 базисних пунктів), а потім в жовтні (на 50 б.п.), коли про банкрутство оголосив четвертий на той момент американський банк Lehman Brothers, а ринки пішли у вільне падіння.

До цього екстрено знижувати ставки ФРС доводилося після теракту 11 вересня 2001 року, у відповідь на колапс бульбашки доткомів у 2000 році, а також в 1998 році - після дефолту Росії і банкрутства фонду LTCM.