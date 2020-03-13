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Фондовий ринок США пережив найбільший обвал за 33 роки

П'ятниця, 13 березня 2020, 09:00
 

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року. 

Джерело: Associated Press

Деталі: За результатами торгів, індекси потрапили у так звану "ведмежу зону". Нею вважається ситуація, коли ціни впали на понад 20%.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільший компаній світу, впав за цей день на 9,5%. Загалом же він втратив 26,7% від найвищої позначки, яка була встановлена лише минулого місяця. 

Промисловий показник Dow Jones втратив майже 10%. Це найбільша втрата з моменту падіння на 23% у "чорний понеділок" 1987 року. 

Таким чином був завершений безпрецедентний ріст індексів, що тривав 11 років.

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Нагадаємо:

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.

Українська правда

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США фондовий ринок

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