Офіційно: У США закінчилося найдовше в історії зростання на ринках

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Про це пише The Wall Street Journal.

11 березня фондовий індекс Dow Jones впав на 5,9% до 23 553,22. Порівняно зі своїм піковим значенням, яке було зафіксоване 12 лютого, падіння становило 20,3%.

Це офіційно свідчить про старт так званого "ведмежого" тренду.

Індекс S&P 500 в середу впав на 4,9% до 2741,38, що на 19% менше від пікового значення, яке було 19 лютого. Таким чином, формально перехід у ведмежий ринок ще не відбувся.

Зниження фондового ринку прискорилося після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію нового коронавірусу та заявила, що "глибоко стурбована" через "поширення та серйозність" вірусу й "тривожний рівень бездіяльності".

"Це швидше відчуття 11 вересня, а не відчуття фінансової кризи", - сказав Пітер Тучман з Quattro M Securities Inc.

"Завтра [12 березня] буде критичний день", - додав Тім Андерсон, керуючий директор TJM Investments.

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Нагадуємо:

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.