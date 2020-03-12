Фондові ринки Європи впали до 4-х річного мінімуму, у США знову зупиняли торги

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Всі 19 галузевих груп індексу впали як мінімум на 8% за даними на 16:00 за київським часом, при цьому сектор туризму і відпочинку впав на 13%.

Зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 впав на 10%. Британський індекс FTSE 100 опускається на 8,4%, німецький DAX - на 9,6%, французький CAC 40 - на 10,2%.

Іспанська IBEX 35 і італійський FTSE MIB втрачають відповідно 10,7% і 9,79%.

Найбільші фондові індекси США впали на понад 7%: S&P 500 впав на 7,02% , Nasdaq на 7,03%, а Dow Jones — на 7,2%. Через це торги зупиняли вдруге на цьому тижні (після "чорного" понеділку) на 15 хвилин.

ЄЦБ за підсумками засідання в четвер зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку по депозитах - на рівні мінус 0,5%, говориться в повідомленні банку.

Ставка по маржинальним кредитами залишена на рівні 0,25%.

У заяві ЄЦБ наголошується, що ставки залишаться на поточному рівні або нижче до тих пір, поки інфляція в єврозоні не наблизиться до цільового показника центробанку - трохи менше 2%.

ЄЦБ тимчасово збільшить програму викупу активів на 120 млрд євро - до кінця 2020 року.

Крім того, центробанк запустить додаткові програми довгострокових операцій рефінансування (LTRO).

"Той факт, що ЄЦБ не став відводити ставки далі на негативну територію, говорить про повну відсутність скоординованості між США і Європейським союзом", - відзначає експерт Nordea Funds Себастьєн Галі, якого цитує агентство Bloomberg.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти:

Нагадуємо:

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.