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ФРС екстрено знизила ставку через коронавірус

Вівторок, 3 березня 2020, 18:05
 

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Не чекаючи наміченого на 18 березня засідання, ФРС знижує ставку федеральних фондів на 0,5 процентного пункту, до 1-1,25% річних.

Зазначається, що голосування за екстрене скорочення діапазону ставки до 1-1,25% було одностайним. Екстрена зміна процентної ставки (поза календарним засіданням) американський центробанк проводить 9-й раз у своїй історії і вперше з кризи 2008 року.

"Коронавірус створює еволюціонуючі ризики для економічної діяльності", - йдеться в заяві ФРС.

ФРС також заявила, що "уважно стежить за подіями і їх наслідками для економічних перспектив і буде використовувати свої інструменти і діяти належним чином для підтримки економіки".

У заяві ФРС також йдеться, що "фундаментальні показники економіки США залишаються сильними".

Нагадуємо:

У 2008 році Федрезерв двічі знижував вартість позик на позапланових засіданнях - в січні (на 75 базисних пунктів), а потім в жовтні (на 50 б.п.), коли про банкрутство оголосив четвертий на той момент американський банк Lehman Brothers, а ринки пішли у вільне падіння.

До цього екстрено знижувати ставки ФРС доводилося після теракту 11 вересня 2001 року, у відповідь на колапс бульбашки доткомів у 2000 році, а також в 1998 році - після дефолту Росії і банкрутства фонду LTCM.

Нинішнє рішення ФРС прийняла після того, як у Вашингтоні завершилася зустріч міністрів і фінансів і глав центробанків країн G7.

За її підсумками в спільному комюніке фінансова влада "Великої сімки" анонсувала плани "задіяти всі доступні інструменти", щоб "підтримати зростання" світової економіки і "захистити" її від ризиків, які представляє епідемія коронавірусу, що зламала виробничі ланцюжки і обвалила фондові та сировинні ринки.

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ФРС США ставка медицина фінансова криза

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