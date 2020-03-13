Україна готова просувати реформи — представник МВФ

Новий уряд України поінформував МВФ про бажання продовжувати тісну співпрацю з Фондом та просувати реформи для більш стійкого зростання.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Влада підкреслила, в тому числі в останній час, що вони хочуть продовжувати розумну макроекономічну політику для забезпечення стабільності і просувати реформи для досягнення більш сильного і стійкого зростання", - підкреслив Райс.

За його словами, МВФ готовий до такої співпраці та повністю залучений у продовження підтримки зусиль України щодо проведення реформ і політики, спрямованої на досягнення цих цілей.

Нагадаємо:

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону 2571 про екс-власників збанкрутілих банки. В уряді очікують, що на це піде 1-2 тижні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні лишається виконати ще 2 вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання 5,5 мільярдів доларів траншу макрофінансової допомоги. Уряд планує зробити це за 2-3 тижні.

2 березня повідомлялось, що Комітет Верховної Ради спільно з Кабінетом міністрів працюють над компромісною для МВФ версією законопроєкту про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Як заявляв радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак, Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок сільгоспземель 19-20 березня, депутатам залишилось розглянути 720 правок.

Bloomberg повідомляв, що переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються в тому числі через відставку уряду Олексія Гончарука.

Наразі Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

11 грудня уряд зареєстрував "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.

Міністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.

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