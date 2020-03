Гетманцев про "антиколомойський" закон: Компромісної версії для МВФ ще немає

Комітет Верховної Ради спільно з Кабінетом міністрів працюють над компромісною для МВФ версією законопроєкту про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляє НВ.Бізнес.

За словами Гетманцева, перший варіант проекту "антиколомойського" закону 2571 був поданий Кабміном, потім до нього був поданий альтернативний законопроект який зараз обговорюється в комітеті.

Гетманцев підтвердив, що поки що немає готової версії проекту закону, яка б повністю влаштовувала обидві сторони, владу і МВФ.

Нагадуємо, що в останні місяці в парламенті з'явилися чотири акти-конкуренти: три альтернативні проєкти Олександра Дубінського ("Слуга народу"), Сергія Мінька та Сергія Палиці (обидва — "За майбутнє") та один документ, який не потрапив у Верховну Раду.

"Ми дуже поважаємо позицію наших партнерів з усіх питань, ми поважаємо, ми дискутуємо, ми в діалозі, однак ми ще більше поважаємо позицію нашої країни.

І якщо якесь рішення виявляється неконституційним, то ми, найімовірніше, не зможемо прийняти неконституційне рішення.

Тому ми дискутуємо цей закон в комітеті із залученням Кабміну, — сказав він. — Ми працюємо над тим, щоб була якась версія, скажімо так, компромісна, але її ще немає.

Все, що там якось „вивалювалося" в пресу через що-небудь, це були просто якісь робочі варіанти, без ніякого статусу взагалі", - пояснює він.

Гетманцев стверджує, що ніхто не сперечається з нормою про гарантії неповернення виведених з ринку банків колишнім власникам. Але, що стосується визначення компенсації, то, прописавши його чітко в законі, це буде порушення Конституції.

"Я вважаю, що повинен бути суд, наш український суд, який має прийняти рішення. А укладання будь-яких алгоритмів, що обмежують дискреції суду, я вважаю неконституційним", — сказав він.

За словами Гетманцева, у суду є всі можливості визначити розмір компенсації, і якщо необхідно, то суд може вимагати міжнародний аудит.

"У нього є для цього всі ті ж інструменти, які є і в інших справах. Будь ласка, замовляй експертизу. Не подобається тобі ця експертиза, замовляй рецензію на експертизу або іншу експертизу", — сказав депутат.

Щодо юрисдикції розгляду подібних справ, на думку Гетманцева, це буде залежати від того, що буде оскаржуватися.

"Якщо ми говоримо про господарські відносини, то, напевно, це господарський суд. Але в адміністративному теж можна розглядати ці справи, якщо вони пов’язані з визнанням недійсним акта держорганів", — сказав він.

Як новий закон може не дати Коломойському отримати Приватбанк назад

Нагадуємо:

20 лютого місія МВФ прибула в Україну для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності.

Кілька співрозмовників ЕП в уряді та НБУ повідомили, що справжня ціль візиту МВФ — узгодження позицій щодо "антиколомойського" законопроєкту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінансовий комітет Ради змінив урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам, але оновлений текст не погодив МВФ.

У НБУ заявили, що представники Кабміну, НБУ та Верховної Ради доопрацьовують урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам, на ухваленні якого наполягають у МВФ.

11 грудня Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх ексвласникам.

Як пізніше повідомлялось у ЗМІ, у цей законопроєкт не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.

18 грудня 2016 НБУ оголосив "Приватбанк" неплатоспроможним. Виводити його з ринку необхідно було відповідно до статті 41.1 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних.

Одразу після того, як "ПриватБанк" був визнаний неплатоспроможним, НБУ звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати цей системно важливий банк у власність держави.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн