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Міністр фінансів розповів про дві вимоги МВФ, що залишились

Четвер, 12 березня 2020, 17:58
 

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону 2571 про екс-власників збанкрутілих банки. В уряді очікують, що на це піде 1-2 тижні.

Про це заявив міністр фінансів Ігор Уманський повідомляє НВ Бізнес.

"Ситуація щодо ринку землі вже є на порядку денному, всі бачать, що там з чотирьох тисяч поправок, залишилося сімсот з чимось, і є очікування у Верховній Раді, що в найближчий тиждень є можливість закрити це питання", — сказав він. — Є проблемне питання, останнього prior action — це закон про банки, який робить неможливим нанесення шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, які свого часу були виведені Національним банком.

Чув, що цей закон спрямований проти однієї людини (Коломойського — ред.), насправді, це певна маніпуляція, тому що ми розуміємо, що коли з ринку було виведено понад сто банків, то це загальна норма, яка стосується всієї системи і не тільки по тих рішеннях, які були в минулому".

За словами Уманського, зараз основним переговорником з доопрацювання остаточної версії проекту закону 2571 є міністр юстиції Денис Малюська.

 "За його очікуваннями, максимум за тиждень вони вийдуть на остаточну редакцію тексту цього законопроекту.

Яким він буде, проаналізуємо, коли він буде узгоджений з боку України і МВФ, — сказав міністр. — Завдання групи юристів під керівництвом міністра юстиції дуже просте, вони повинні знайти максимально конструктивну формулу цього тексту.

Для мене важливо, щоб цей текст був вже через тиждень у керівництва країни, після чого ми зможемо вже рухатися далі з цим текстом. Потрібно поставити крапку на цьому етапі в цьому питанні з МВФ", - резюмує міністр.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні лишається виконати ще 2 вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання 5,5 мільярдів доларів траншу макрофінансової допомоги. Уряд планує зробити це за 2-3 тижні.

2 березня повідомлялось, що Комітет Верховної Ради спільно з Кабінетом міністрів працюють над компромісною для МВФ версією законопроєкту про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Як заявляв радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак, Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок сільгоспземель 19-20 березня, депутатам залишилось розглянути 720 правок.

Bloomberg повідомляв, що переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються в тому числі через відставку уряду Олексія Гончарука.

Наразі Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

11 грудня уряд зареєстрував "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.

Міністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.

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