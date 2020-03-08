Заміна уряду впливає на затримку кредиту МВФ — Bloomberg
Видання повідомляє, що переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються в тому числі через відставку уряду Олексія Гончарука.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Новий кредит у розмірі 5,5 мільярдів дол затримувався місяцями, частково через занепокоєння щодо впливу магнатів на уряд", - зазначає Bloomberg.
У статті говориться, що уряд Гончарука подобався інвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Нині інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів.
"У нового уряду є достатньо можливостей довести, що сумніви невиправдані", - резюмує видання.
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