Закон про ринок землі можуть ухвалити 19-20 березня — радник Кабміну

Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок сільгоспземель 19-20 березня, депутатам залишилось розглянути 720 правок.

Про це написав у Facebook радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак.

"Парламенту залишилося розглянути 720 правок до фінального голосування за земреформу. Враховуючи, що запам’ятовується останнє, то промови опозиції по цим правкам будуть пафосні та довгі", - зазначив він.

За його словами, голосування за земельну реформу у другому читанні, найімовірніше, відбудеться або у другій половині 19 березня, або 20 березня.

"Таким чином залишається 10 днів до земреформи. Цей та наступний тиждень буде присвячений промоції земельної свободи та опису можливостей та ризиків відкриття ринку землі", - написав Мушак.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що ринок землі в Україні буде відкритий тільки тоді, коли буде прийнятий закон і підготовлені всі кадастри, але земельна реформа буде обов'язково доведена до кінця.

Верховна Рада станом на день 5 лютого розглянула 3017 правок з 4018 та прийняла другу правку за весь час розгляду, яка носить технічний характер.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

За результатами опитування КМІС, 62% українців проголосували б на референдумі проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 15% - "за", ще 18% не брали б участі в голосуванні.

Протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року, за даними КМІС, частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - в грудні, 15% - в лютому.

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"Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Економічна правда