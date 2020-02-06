У Раді змінили "антиколомойський" законопроєкт, МВФ його не погодив – ЗМІ

Урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків, визнаних неплатоспроможними, екс-власників, змінив фінансовий комітет Ради, але оновлений текст не погодив Міжнародний валютний фонд.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на співрозмовників у фінкомітеті та НБУ.

Зазначається, що законопроєкт планували поставити на голосування 6 лютого, перед прийняттм закону про ринок землі.

"Із законопроєкту №2571-д, запропонованого комітетом, зникли, зокрема, норми про те, що для отримання компенсації екс-власниками їх реальні збитки має підтвердити міжнародний аудитор, а справи банків, що лопнули - розглядатися лише у Верховному суді", - пише видання.

Також підкреслюється, що норму про компенсацію змінили: якщо екс-бенефіціари банку, визнаного неплатоспроможним, доводять у суді неправомірність рішень НБУ про виведення з ринку або націоналізації, у них є півроку, щоб домовитися з Кабміном про відшкодування шкоди.

"Якщо ж сторони не дійдуть згоди, суму компенсації повинен визначити український суд", - зазначає liga.net.

За даними видання, проти першої версії №2571 виступає особисто голова комітету Данило Гетманцев. За його словами, частина положень законопроєкту підсилюють Нацбанк і потенційно порушують Конституцію.

"За словами Гетманцева, комітет постарається визначитися з новою редакцією проєкту до наступного пленарного тижня - 17-21 лютого. Це означає, що МВФ не затвердить нову кредитну програму для України в лютому, як очікувалося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає правильним прийняття законопроєкту №2571 про неповернення банків, визнаних неплатоспроможними, екс-власникам.

11 грудня Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх ексвласникам.

Як пізніше повідомлялось у ЗМІ, у цей законопроєкт не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.

Детальніше читайте за посиланням: Як новий закон може не дати Коломойському отримати Приватбанк назад

18 грудня 2016 НБУ оголосив "Приватбанк" неплатоспроможним. Виводити його з ринку необхідно було відповідно до статті 41.1 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних.

Одразу після того, як "ПриватБанк" був визнаний неплатоспроможним, НБУ звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати цей системно важливий банк у власність держави.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.