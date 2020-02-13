У МВФ не можуть назвати дату початку програми фінансування України
Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.
Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає Інтерфакс-Україна.
"Зараз йде дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", - сказав він. В той же час Райс не зміг назвати можливу дату розгляду українського питання радою директорів.
Райс зазначив, що п'ятьма основними фокусами нової програми є посилення верховенства права; боротьба з корупцією; підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів; посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика.
Він нагадав, що в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч виконавчого директора МВФ Крісталіни Георгієвої з президентом Володимиром Зеленським, на якій глава Фонду відзначила прогрес країни в реалізації програми реформ.
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Нагадуємо:
7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.
У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.
Для отримання чергового траншу, МВФ чекатиме від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів та завершення реформ.
11 грудня уряд зареєстрував "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.
Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.
Міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.
У січні Україна виконала умови для отримання другого траншу макрофінансової підтримки від Європейського Союзу в розмірі 500 мільйонів євро, транш очікується в першому кварталі 2020-го року.
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