У МВФ не можуть назвати дату початку програми фінансування України

Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз йде дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", - сказав він. В той же час Райс не зміг назвати можливу дату розгляду українського питання радою директорів.

Райс зазначив, що п'ятьма основними фокусами нової програми є посилення верховенства права; боротьба з корупцією; підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів; посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика.

Він нагадав, що в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч виконавчого директора МВФ Крісталіни Георгієвої з президентом Володимиром Зеленським, на якій глава Фонду відзначила прогрес країни в реалізації програми реформ.

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Нагадуємо:

7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

Для отримання чергового траншу, МВФ чекатиме від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів та завершення реформ.

11 грудня уряд зареєстрував "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.

У січні Україна виконала умови для отримання другого траншу макрофінансової підтримки від Європейського Союзу в розмірі 500 мільйонів євро, транш очікується в першому кварталі 2020-го року.