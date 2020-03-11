З 8 вимог МВФ, залишилось 2, які ми плануємо виконати за 2-3 тижні — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні лишається виконати ще 2 вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання 5,5 мільярдів доларів траншу макрофінансової допомоги. Уряд планує зробити це за 2-3 тижні.

Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

Шмигаль назвав діалог з МВФ "доволі позитивним", та заявив, що курс уряду не змінився.

"Ми мали вчора конференц-зв’язок з керівництвом МВФ і домовились про продовження співпраці без змін будь яких умов курсу, ми просто рухаємося в тому контексті, який був.

З 8 параметрів, які МВФ просили виконати, у нас лишається 2, які ми сподіваємося виконати протягом 2-3 тижнів", - резюмує прем’єр.

Для отримання чергового траншу, МВФ чекатиме від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів та завершення реформ, зокрема земельної.

Як заявляв радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак, Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок сільгоспземель 19-20 березня, депутатам залишилось розглянути 720 правок.

Нагадуємо:

Bloomber повідомляв, що переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються в тому числі через відставку уряду Олексія Гончарука.

Наразі Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

11 грудня уряд зареєстрував "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.

Міністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.

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МВФ — Україні: політична підтримка зараз, а транш — потім

Економічна правда