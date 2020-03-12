Cмілянський розповів, чому не хоче бути головою "Укрзалізниці"

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський не братиме участі в конкурсі на посаду голови правління "Укрзалізниці", адже голова УЗ не має права змінювати правління компанії, але при цьому несе відповідальність за діяльність всієї компанії.

Про це він заявив в ході зустрічі з журналістами в Києві в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не подавав документи на конкурс. І не буду подавати. У мене є певна точка зору на те, як потрібно робити реформу в "Укрзалізниці", але вона не збігається з тим конкурсом, який зараз проводиться", - підкреслив він.

За словами Смілянського, голова правління "Укрзалізниці" не має можливості змінювати правління компанії, але при цьому несе відповідальність за діяльність всієї компанії.

"У голови правління "Укрзалізниці" зараз немає можливості змінювати склад правління. Це завдання Наглядової ради", - зазначив він, підкресливши, що вважає за необхідне для голови компанії мати можливість повністю сформувати свою команду для того, щоб зробити її максимально ефективною.

Смілянський заявив, що прийшовши працювати в "Укрпошту" самостійно поміняв більшість керівників в компанії, внаслідок чого йому вдалося зробити її набагато більш професійної і отримати визнання на світовій арені.

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10 березня "Укрзалізниця" продовжила термін подання документів на участь у відборі кандидатів на посаду голови правління компанії з 16 березня до кінця робочого дня 23 березня.

Відповідно до рішення наглядової ради "Укрзалізниця" оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.