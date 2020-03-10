УЗ продовжила термін подання документів для кандидатів на посаду голови правління

"Укрзалізниця" продовжила термін подання документів на участь у відборі кандидатів на посаду голови правління компанії з 16 березня до кінця робочого дня 23 березня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що термін подання документів продовжили через "технічні затримки з розміщенням оголошення у міжнародних медіа виданнях".

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Нагадаємо:

Відповідно до рішення наглядової ради "Укрзалізниця" оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.