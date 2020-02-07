Новини 7 лютого: експорт електроенергії, земельні правки, нафта і газ

Про земельні правки. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада буде голосувати за законопроект про продаж земель сільськогосподарського призначення в другому читанні у середині квітня.

Про експорт електроенергії. Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг закріпила в Кодекс системи передачі зобов'язання експортерів електричної енергії оплачувати тариф на передачу.

Про нафту і газ. У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4%, а видобуток нафти збільшився на 5,7%. Також 7-го лютого, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що уряд незадоволений видобутком газу від Нафтогаза.

Про коронавірус. В НБУ заявили, що існує ризик того, що спалах китайського коронавірусу матиме довгострокові наслідки для української економіки і призведе до скорочення експорту і зниження привабливості боргових цінних паперів.

Про зростання ВВП. Споживча інфляція більшу частину 2020 року перебуватиме нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п., водночас економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

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Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

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