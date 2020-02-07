Вплив на експорт і держборг: У НБУ назвали ризики коронавірусу для економіки

Існує ризик того, що спалах китайського коронавірусу матиме довгострокові наслідки для української економіки і призведе до скорочення експорту і зниження привабливості боргових цінних паперів.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.

Нацбанк, аналізуючи попередній досвід поширення вірусу SARS, вважає, що спалах коронавірусу матиме короткостроковий вплив на світову економіку і, відповідно, несуттєво вплине на економіку України.

Про те є ризик, що спалах коронавірусу відобразиться на українській економіці більлш негативно.

Так, у НБУ оцінюють, що у випадку більш тривалого впливу нового вірусу на світові ринки може впасти попит на залізну руду і сталь.