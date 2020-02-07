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У НБУ очікують на ріст ВВП на рівні 3,5-4% у 2020-2022 роках

П'ятниця, 7 лютого 2020, 11:49
 

Споживча інфляція більшу частину 2020 року перебуватиме нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п., водночас економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.

Зазначається, що інфляція повернеться у межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п. наприкінці року та надалі залишатиметься близькою до цілі 5%

"Ефекти від зміцнення курсу гривні у 2019 році відображатимуться й на початку 2020 року. Разом із низькими цінами на енергоносії це утримуватиме інфляцію нижче цільового діапазону упродовж більшої частини 2020 року. Надалі вона дещо прискориться і перебуватиме біля середньострокової цілі у 5%", - йдеться у звіті. "Економічне зростання у 2020 році прискориться до 3,5% у 2020 році та близько 4% у наступні роки внаслідок пом’якшення монетарної політики, структурним реформам та поліпшенню інвестиційного клімату", - підкреслили у НБУ.

У Нацбанку заявляють, що дефіцит поточного рахунку у 2020–2022 роках перебуватиме у прийнятних межах (3-4% ВВП) "завдяки поступовому пожвавленню світової економічної активності та торгівлі на тлі укладення торговельної угоди між США та Китаєм, а також зростанню продуктивності української економіки".

Підкреслюється, що збереження інтересу іноземних інвесторів до українського ринку і подальша співпраця з МВФ дадуть змогу збільшити міжнародні резерви до більш ніж 32 млрд дол США.

Нагадаємо:

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.

У грудні 2019 року, у порівнянні з попереднім місяцем, дефляція становила 0,2%.

За даними Держстату, середньорічна інфляція в 2019 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) знизилась до 7,9% з 10,9% роком раніше.

У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

Економічна правда

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НБУ інфляція ВВП

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