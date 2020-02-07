У НБУ очікують на ріст ВВП на рівні 3,5-4% у 2020-2022 роках

У Нацбанку заявляють, що дефіцит поточного рахунку у 2020–2022 роках перебуватиме у прийнятних межах (3-4% ВВП) "завдяки поступовому пожвавленню світової економічної активності та торгівлі на тлі укладення торговельної угоди між США та Китаєм, а також зростанню продуктивності української економіки".
Підкреслюється, що збереження інтересу іноземних інвесторів до українського ринку і подальша співпраця з МВФ дадуть змогу збільшити міжнародні резерви до більш ніж 32 млрд дол США.
Нагадаємо:
У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.
У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.
У грудні 2019 року, у порівнянні з попереднім місяцем, дефляція становила 0,2%.
За даними Держстату, середньорічна інфляція в 2019 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) знизилась до 7,9% з 10,9% роком раніше.
У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.
Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.
Економічна правда