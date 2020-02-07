У НБУ очікують на ріст ВВП на рівні 3,5-4% у 2020-2022 роках

Споживча інфляція більшу частину 2020 року перебуватиме нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п., водночас економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.

Зазначається, що інфляція повернеться у межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п. наприкінці року та надалі залишатиметься близькою до цілі 5%

"Ефекти від зміцнення курсу гривні у 2019 році відображатимуться й на початку 2020 року. Разом із низькими цінами на енергоносії це утримуватиме інфляцію нижче цільового діапазону упродовж більшої частини 2020 року. Надалі вона дещо прискориться і перебуватиме біля середньострокової цілі у 5%", - йдеться у звіті. "Економічне зростання у 2020 році прискориться до 3,5% у 2020 році та близько 4% у наступні роки внаслідок пом’якшення монетарної політики, структурним реформам та поліпшенню інвестиційного клімату", - підкреслили у НБУ.