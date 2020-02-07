Регулятор закріпив зобов'язання щодо плати за передачу для експортерів електроенергії

Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг закріпила в Кодекс системи передачі зобов'язання експортерів електричної енергії оплачувати тариф на передачу.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні Комісії 7 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми нічого нового не впроваджуємо. Плата є, ми уточнюємо положення Кодексу. Ніхто експортерів не звільняє від тарифу. До нас звернулися ті, хто побачив технічні недоліки в документах, ми їх усуваємо" , - прокоментував рішення голова комісії Валерій Тарасюк.

Зазначається, що за затвердження змін до Кодексу системи передачі проголосували 5 із 6 присутніх на засіданні членів НКРЕКП.

За словами заступника голови правління оператора системи передачі НЕК "Укренерго" Андрія Немирівського, документ "абсолютно нічого не змінює" в логіці функціонування ринку електричної енергії, оскільки необхідність оплати експортерами тарифу на передачу була закладена як в законі про ринок, так і в підзаконних актах.

Нагадаємо:

Видання "Наші гроші" повідомило, що Антимонопольний комітет на засіданні 30 січня відмовився погодити проєкт постанови НКРЕКП "Про затвердження змін до Кодексу Систем передачі", який був спрямований на поширення тарифу на передачу для експортерів елетроенергії. Глава АМКУ спростував цю інформацію.

Водночас Секретаріат Енергетичного співтовариства рекомендував НКРЕКП не затверджувати зміни до "Кодексу системи передачі", які передбачають поширення тарифу на передачу для експортерів електроенергії.