Уряд незадоволений роботою "Нафтогазу" щодо видобутку газу – Оржель

Кабінет міністрів незадоволений роботою НАК "Нафтогаз України" у сфері реалізації програми 20/20 щодо видобутку українського газу.

Про це заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Відверто скажу: уряд також є трошки розчарованим результатом програми 20/20, розчарований пропозицією НАК "Нафтогаз України" щодо зміни стратегії видобутку. Більше того, є рішення наглядової ради, що тепер ми оцінюємо не обсягами збільшення, а економічними показниками", – заявив Оржель.

За його словами, в Україні варто збільшувати видобуток власного газу, збільшувати рентні платежі.

"На жаль, ці показники невиконані. Безпосередньо є позиція і Мінекоенерго, і на уряді розглядається це питання, щодо ефективності роботи компанії в рамках реалізації програми 20/20, – сказав Оржель.

Нагадуємо:

У липні 2019 року "Нафтогаз" представив нову стратегію видобутку газу в Україні.

До цього керівник газового дивізіону НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов заявив, що стратегію 20/20, яка передбачає збільшення видобутку газу до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік, неможливо реалізувати.

Економічна правда