Арахамія очікує прийняття земельної реформи у квітні

Верховна Рада в середині квітня буде голосувати за законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення в другому читанні.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо з такою швидкістю будемо рухатися, то десь 16-17 квітня", - сказав Арахамія в кулуарах Ради в п'ятницю.

Він запропонував журналістам йти у відпустку, оскільки в Раді "буде нудно і не буде ніяких новин".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко також заявив, що фракцію не влаштовує темп проходження правок Радою.

"Ми вчора порахували приблизно і вийшло від трьох до п'яти пленарних тижнів. Ми послідовно заявляємо, що нас не влаштовує такий темп. Ми не можемо в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, дозволити собі два-три місяці розглядати один законопроєкт", - сказав Корнієнко.

Нагадуємо:

Раніше Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч.

Верховна Рада з 13:00 четверга до 13:00 п’ятниці 7-го лютого розглянула 216 правок з 4 тисяч до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

З усіх правок між першим та другим читанням Комітет підтримав лише 9 .Наступний пленарний тиждень розпочнеться 18-го лютого.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Економічна правда