У 2019-му році Україна видобула менше газу і більше нафти

У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4%, а видобуток нафти збільшився на 5,7%.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (в 2018 році – 21,0 млрд куб. м)

Підприємство групи Нафтогаз АТ "Укргазвидобування" (УГВ) видобуло 14,9 млрд куб. м газу (70,9% від загального обсягу видобутку в Україні) — обсяг видобутку зменшився на 600 млн куб. м (3,9%) порівняно з 2018 роком.

Скорочення видобутку газу Укргазвидобування пов’язане з природним падінням на основних родовищах, яке у 2019 році склало близько 1,5 млрд куб. м.

У Нафтогазі пов’язують зниження видобування газу з виснаженістю родовищ компанії (рівень виснаженості 80-90%).

Також підприємства групи Нафтогаз у 2019 році збільшили видобуток нафти і конденсату на 5,7% — з 1,89 млн тонн до 1,99 млн тонн.

ПАТ "Укрнафта" (на 50%+1 належить НАК "Нафтогаз України", інші частки Ігорю Коломойському та Генадію Боголюбову) збільшило видобуток нафти і конденсату на 4,8% — з 1,45 млн тонн до 1,52 млн тонн. АТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток на 6,6% — з 446,7 тис. тонн до 478,2 тис. тонн.

Приватні видобувники зменшили видобуток нафти і конденсату на 39% — з 214,9 тис. тонн до 135,4 тис. тонн.

За даними "Консалтингової групи А-95", у 2019 році в Україні спожили 10,86 млн тонн нафтопродуктів. Імпорт нафтопродуктів у 2018 році склав 8,43 млн тонн.

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