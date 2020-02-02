Новини вихідних: "діра" в бюджеті, "доступні кредити" та підвищення пенсій

Про що всі говорили на вихідних?

Про оренду держмайна. 1 лютого набуває чинності закон про оренду державного та комунального майна, який Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року, - відповідно до нього, оренда такого майна відбуватиметься через систему ProZorro.Продажі.

Про "доступні кредити". Державний Приватбанк і Фонд розвитку підприємництва 31 січня підписали угоду щодо держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про підвищення пенсій. До кінця 2020 року максимальний розмір пенсії в Україні становитиме 17 690 гривень.

Про діру в бюджеті. За оперативними даними Державної казначейської служби про виконання бюджету у січні, доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень та були на 13,8 млрд гривень меншими за розпис.

Про платіжки за тепло. Президент Володимир Зеленський очікує пояснень від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей щодо відсутності зменшення нарахувань за теплопостачання у грудні.

Про курс гривні. Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 1 лютого на рівні 24,91 гривні за долар.

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