У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень – Мінфін

За оперативними даними Державної казначейської служби про виконання бюджету у січні, доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень та були на 13,8 млрд гривень меншими за розпис.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як наголошується, головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року.

"Це, зокрема, міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 гривні за долар, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 гривні за долар), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) та нижчі ціни на газ", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що у січні було профінансовано видатки відповідно до розпису на підставі відкритих асигнувань. В понеділок буде опубліковано оперативну інформацію про виконання видатків за січень 2020 року.

"Міністерством фінансів на підставі оперативних даних за січень буде ініційовано низку заходів відповідного реагування на об’єктивні чинники, які впливають на доходи та видатки державного бюджету для нівелювання негативного впливу поточних факторів протягом року", - йдеться у повідомленні.

"Також триває робота головних розпорядників над порядками використання бюджетних коштів та ухваленням паспортів бюджетних програм та розпочато активну роботу над Бюджетною декларацією на 2021-2023 роки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Держбюджет України-2019 зведений з дефіцитом 78,05 млрд грн при встановленій у держбюджеті стелі 91,13 млрд грн.

Дефіцит за загальним фондом держбюджету становив 68,85 млрд грн за стелі 69,62 млрд грн.

Економічна правда