Бізнес футбольних клубів: хто заробляє найбільше і чому найдорожчі футболісти не рятують від збитків. Звіт KPMG

Аудиторська компанії KPMG показала, на чому заробляють чемпіони європейських чемпіонатів.

Проєкт аудиторської компанії KPMG — KPMG Football Benchmark — презентував щорічний звіт про найважливіші показники ефективності бізнесу чемпіонів топ-8 футбольних ліг Європи за підсумками сезону 2018/2019.

Йдеться про такі футбольні клуби як "Барселона" (Іспанія), "ПСЖ" (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Аякс" (Нідерланди), "Бенфіка" (Португалія) та "Галатасарай" (Туреччина).

На чому найбільше заробляють футбольні клуби та яка з цих команд задекларувала 20 мільйонів євро збитків.

Хто з європейських клубів заробляє найбільше

Найвищими операційними доходами (без урахування трансферних надходжень) може похвалитися іспанська "Барселона" — 839,5 мільйонів євро — це рекордна сума.

Як зазначають у KPMG, каталонці уперше обігнали за цим показником своїх історичних суперників — "Реал Мадрид" та "Манчестер Юнайтед" — хоча останні два клуби не представлені у цьому звіті.

Cеред загальної суми операційних доходів "Барси" 44% — доходи від комерційної діяльності, 35% — від телетрансляцій та 25% — від домашніх матчів.

Операційні доходи футбольних клубів за підсумками сезону 2018/2019, млн євро

Також у топ-3 рейтингу французьке "ПСЖ" та німецька "Баварія" (636 та 626 мільйонів євро відповідно). Парижани і мюнхенці найбільше отримали надходжень від комерційної діяльності (57 та 51% відповідно).

Найвище ж зростання загальної суми операційних доходів порівняно з попереднім сезоном продемонстрував нідерландський "Аякс" (+117% та шосте місце у загальному рейтингу). Це зумовлено вдалими виступами амстердамців у чемпіонаті (перше за чотири роки "золото") та Лізі Чемпіонів (команда зупинилась за крок від фіналу).

Друге місце за цим показником посіла "Бенфіка" (+36%) — "орли" виграли 5 чемпіонатів Португалії за останні 6 років.

Що стало головним рушієм зростання топ-клубів

Зростання операційних доходів чемпіонів топ-8 європейських ліг насамперед обумовлене збільшенням надходжень від телетрансляцій завдяки новому більш вигідному розподілу коштів у Лізі Чемпіонів, який почав діяти у сезоні 2018/2019.

Цей розподіл здійснюється у рамках трирічного циклу та становить 1,976 мільярда євро на рік (на 564 мільйони євро на рік більше, ніж у попередньому циклі). За словами авторів звіту, це ключовий чинник зростання усіх восьми клубів-чемпіонів.

Зокрема, "Баварія" отримала більше доходів від УЄФА, ніж у розіграші 2017/2018, незважаючи на те, що зіграла менше матчів у Лізі Чемпіонів через ранній виліт (у минулому сезоні чемпіони Німеччини покинули турнір уже на стадії 1/8 фіналу, а роком раніше — програли у півфіналі).

А "Манчестер Сіті" отримав від УЄФА на 35 мільйонів євро більше, хоча команда досягла того самого етапу, що й у попередньому сезоні (чвертьфінал ЛЧ).

Після сенсаційного півфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи УЄФА виплатив амстердамському "Аяксу" 78 мільйонів євро, що стало також головним рушієм для збільшення операційних доходів команди більш ніж удвічі.

Єдиний виняток серед рейтингу, представленого KPMG, — італійський "Ювентус".

Туринці після підписання одного з найкращих та найпопулярніших футболістів світу Кріштіану Роналду збільшили свої надходження від комерційної діяльності на 30%. Лише за перший день продажів футболок з іменем португальця вони заробили близько 55 мільйонів євро.

"Але це залишило позаду скромний показник збільшення надходжень від трансляцій, на який вплинуло зменшення доходів від внутрішніх телетрансляцій через нову систему розподілу коштів у Серії А", — йдеться у звіті.

Результати аналізу KPMG свідчать, що для п’яти з восьми команд трансляції стали найбільшим джерелом загальних операційних доходів — у попередньому сезоні таких клубів було лише двоє.

Водночас комерційні надходження мали найбільшу частку у доходах трьох чемпіонів, тоді як роком раніше таких команд було шість.

Збитковий "Ювентус"

Усі клуби-чемпіони, окрім "Ювентуса", декларували отримання ними прибутку після оподаткування. Збитки ж туринців становили 20,7 мільйонів євро — це стало прямим наслідком збільшення витрат на персонал та інвестицій з метою підсилення складу, особливо через підписання Кріштіану Роналду.

Також автори звіту зазначають, що чотири клуби показали невелике збільшення співвідношення витрат на персонал/операційних доходів, але усі контролювали витрати відповідно до порогу у 70%, який моніторить УЄФА.

Співвідношення витрат на персонал до операційних доходів, у відсотках

При цьому "Барселона" лише за один сезон змогла зменшити цей коефіцієнт з 81% до 69%, хоча її витрати на персонал, як і раніше, залишаються найвищими серед усіх команд.

Скільки коштує " дрім-тім " чемпіонів топ-ліг

Середня вартість складу восьми клубів-чемпіонів — 745 мільйонів євро, водночас трансферна ціна футболістів "Барселони" і "Манчестер Сіті" удесятеро більша за вартість складу, наприклад, турецького "Галатасараю".

"Хоча трансферні суми гравців вочевидь постійно зростають, вартість "дрім-тім" з восьми клубів-чемпіонів трохи зменшилася протягом року (на 30 млн євро), вказуючи на те, що розкручування темпів зростання ринкової вартості топ-гравців в останні 12 місяців не відбулося", — заявив автор звіту Андреа Сарторі.

Загальна трансферна вартість "команди мрії" серед восьми європейських чемпіонів станом на 1 січня 2020 року — 1,276 мільярда євро.

Найдорожчі гравці серед 8 чемпіонів європейських топ-ліг, млн євро

Найбільш цінним футболістом є 21-річний французький форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе (його можливий трансфер оцінюють у 225 мільйонів євро), далі у топ-3 — його партнер по атаці парижан, 27-річний бразилець Неймар (185 млн євро) та шестиразовий володар "Золотого м’яча", 32-річний аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі (180 млн євро).

Серед найдорожчих хавбеків два представника "Манчестер Сіті" — 23-річний іспанець Родрі (72 млн євро) та 28-річний бельгієць Кевін Де Брюйне (130 млн євро), а також гравець "Барси" — 22-річний нідерландець Френкі де Йонг (106 млн євро).

Серед захисників: єдиний футболіст "Ювентуса" — 20-річний нідерландець Маттейс де Лігт (89 млн євро), два гравці "Баварії" — 27-річний австрієць Давід Алаба (51 млн євро) і 24-річний німець Йозуа Кімміх (80 млн євро), а також ще один представник "Ман. Сіті" — 25-річний француз Емерік Ляпорт (70 млн євро).

Найдорожчим голкіпером є німецький воротар "Барселони" Марк-Андре тер Штеген (88 млн євро).

Олексій Павлиш, ЕП