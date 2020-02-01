Набув чинності закон про оренду держмайна – договори укладатимуть через ProZorro
1 лютого набуває чинності закон про оренду державного та комунального майна, який Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року, - відповідно до нього, оренда такого майна відбуватиметься через систему ProZorro.Продажі.
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна у Facebook.
"Відтак, ера сумнівних підкилимних конкурсів залишається в минулому. Натомість починається новий етап – публічних онлайн аукціонів з рівними можливостями для усіх потенційних орендарів", - заявили у Фонді.
У відомстві зазначили, що нова процедура передачі державного майна в оренду відбуватиметься у 6 етапів:
- прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;
- внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи (ЕТС);
- прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного із Переліків;
- публікація інформації в ЕТС про включений до Переліку потенційний об'єкт оренди;
- розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;
- проведення аукціону або передача об'єкта в оренду без аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.
Нагадаємо:
25 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про оренду державного та комунального майна", який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня.
Згідно з законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься вся інформація щодо угод оренди державного та комунального майна.
Закон визначає чіткі етапи й терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.
Також з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).
Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості.
Законом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.
Читайте також: Рада ухвалила Закон про оренду державного майна. Чому це стосується кожного
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua