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Набув чинності закон про оренду держмайна – договори укладатимуть через ProZorro

Субота, 1 лютого 2020, 13:08
 

1 лютого набуває чинності закон про оренду державного та комунального майна, який Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року, - відповідно до нього, оренда такого майна відбуватиметься через систему ProZorro.Продажі.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна у Facebook.

"Відтак, ера сумнівних підкилимних конкурсів залишається в минулому. Натомість починається новий етап – публічних онлайн аукціонів з рівними можливостями для усіх потенційних орендарів", - заявили у Фонді.

У відомстві зазначили, що нова процедура передачі державного майна в оренду відбуватиметься у 6 етапів:

  1. прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;
  2. внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи (ЕТС);
  3. прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного із Переліків;
  4. публікація інформації в ЕТС про включений до Переліку потенційний об'єкт оренди;
  5. розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;
  6. проведення аукціону або передача об'єкта в оренду без аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

Нагадаємо:

25 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про оренду державного та комунального майна", який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня.

Згідно з законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься вся інформація щодо угод оренди державного та комунального майна.

Закон визначає чіткі етапи й терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

Також з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості.

Законом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

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Економічна правда

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Фонд держмайна оренда Prozorro

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