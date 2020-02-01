Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей

Президент Володимир Зеленський очікує пояснень від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей щодо відсутності зменшення нарахувань за теплопостачання у грудні.

Джерело: Зеленський у Facebook, прем'єр Олексій Гончарук під час наради

Дослівно президент: "Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого.

Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни".

Деталі: Як видно з опублікованого на сторінці президента відео, під час наради прем'єр Олексій Гончарук повідомив йому, що за грудень люди в середньому отримали від 5 до 35% меншу платіжку за теплопостачання.

Пряма мова Гончарука: "У нас є області, які не відреагували на наш сигнал і не скористалися тим інструментом, який був наданий урядом – це Чернівецька і Миколаївська".

"Рішення про зниження платіжок приймають підприємства. Вони, як правило, перебувають у комунальній власності. Десь вони належать області, десь частіше місту. Тобто депутати, мер – це люди, які відповідальні за рівень платіжок. Їм не вдалося переконати органи місцевого самоврядування".

Деталі: Водночас Гончарук додав, що не всі області "були в рівних умовах", оскільки в деяких областях тарифи вже були меншими раніше.