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Офіційний курс: гривня утримує позиції щодо долара

Субота, 1 лютого 2020, 10:10
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 1 лютого на рівні 24,91 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора. 

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,47 (на 31 січня – 27,45 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.

31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 31 січня на рівні 24,91 гривні за долар.

30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 – 24,90 гривні за долар.

30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.

Економічна правда

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