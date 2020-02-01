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Приватбанк підписав угоду про участь у держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%"

Субота, 1 лютого 2020, 15:03
 

Державний Приватбанк і Фонд розвитку підприємництва 31 січня підписали угоду щодо держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє прес-служба банку.

"31 січня між Приватбанком (в особі члена правління банку з питань корпоративного бізнесу Олега Сергеєва) та Фондом розвитку підприємництва в особі в.о. виконавчого директора Олександра Вороновича підписано угоду про участь Приватбанку у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Приватбанк розпочав попереднє прийняття заявок по програмі "5-7-9%" 27 січня і за 5 днів отримав більше 4 тисяч заявок.

Крім цього, у 2020 році банк планує спрямувати на програми фінансування українського підприємництва не менш ніж 10 млрд грн.

Нагадаємо:

Державний Укргазбанк підписав угоду з Фондом розвитку підприємництва про участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" (програма дешевих кредитів на початок і розвиток власної справи).

Раніше ПриватБанк відкрив прийом заявок підприємців і представників малого бізнесу на отримання пільгових кредитів в рамках нової державної програми стимулювання бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". 

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

14 січня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за закон про зміни до державного бюджету на 2020 рік, якими створюється Фонд розвитку підприємництва.

21 січня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету-2020, які передбачають виділення 2 мільярдів гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

Підтримка бізнесу буде надаватися за двома напрямками:

1. Здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

- 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;

2. Надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

Економічна правда

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Приватбанк кредити бізнес

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