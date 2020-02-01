В Україні тричі за рік підвищать максимальну пенсію – Мінсоцполітики

До кінця 2020 року максимальний розмір пенсії в Україні становитиме 17 690 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики у Facebook.

Розмір максимальної пенсії підвищуватиметься у 3 етапи:

з 1 січня 2020 року вона становить 16 380 грн;

з 1 липня 2020 року - становитиме 17120 грн;

з 1 грудня 2020 року - 17 690 грн.

В Україні розмір пенсії для осіб, які втратили працездатність, відповідно до норми Верховної Ради від 2011 року, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Але вона не стосується тих, кому пенсію призначили до цього.

Найбільші пенсії в Україні наразі отримують ті, хто мав особливі права, зокрема, колишні судді, народні депутати, прокурори.

За системою, яка зараз в Україні, щоб мати отримувати максимальну пенсію, українцю потрібно офіційно заробляти близько 60 тисяч гривень на місяць і мати 35 років стажу.

Нагадаємо:

В Україні з 1 грудня 2019 року зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія.

Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).

Підвищення прожиткового мінімуму приведе до перерахунку пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів. Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень.

Економічна правда