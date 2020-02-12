Новини 12 лютого: зарплати наглядових рад, найнижчі платіжки та "Укрзалізниця"

Про зарплати у наглядових радах. Член незалежної наглядової ради держкомпанії у середньому отримує 1,2 млн грн на рік, зокрема, в "Укрпошті" член наглядової ради отримує 4 тисячі євро на місяць, у "Нафтогазі" - 20 тисяч євро.

Про платіжки. Українці отримають трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги за січень 2020 року, ніж за грудень 2019 року, проте у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму.

Про Укрзалізницю. Міністерство інфраструктури шукає через Prozorro 10 консультантів для Укрзалізниці, ними можуть стати не лише співробітники з Deutsche Bahn. В загальному планується витратити 86 мільйонів гривень.

Також вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

Про нове агентство. Кабінет міністрів створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень.

Про ОПЗ. В.о. голови правління Одеського припортового заводу Микола Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради держпідприємства з проханням про зменшення заробітної плати у 10 разів.

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Каста обраних: Скільки і за що платять членам наглядових радах держкомпаній