Новий керівник ОПЗ просить знизити йому зарплату у 10 разів

В.о. голови правління Одеського припортового заводу Микола Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради держпідприємства з проханням про зменшення заробітної плати у 10 разів.

Про це повідомляє прес-служба ОПЗ.

Зазначається, що згідно з п. 5.1. контракту, Синиці встановлено заробітну плату у вигляді посадового окладу розміром 60 мінімальних посадових окладів.

У листі до голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка та заступника голови Фонду, голови наглядової ради ОПЗ Сергія Ігнатовського Синиця просить встановити йому заробітну плату у розмірі 6 мінімальних посадових окладів та надбавку за інтенсивність і особливий характер праці у розмірі 50% від окладу.

Синиця вважає, що фінансовий стан ОПЗ не дозволяє на поточний час виплачувати йому зарплату, встановлену контрактом.

Зазначимо, що оклад попереднього в.о. директора підприємства Сергія Назаренка становив близько 60 тисяч гривень.

Синиця, згідно з контрактом, мав отримувати зарплату в розмірі 630 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо:

Синиця упродовж останніх кількох років обіймав посаду виконувача обов’язків "Українського державного аерогеодезичного підприємства".

Згідно з його декларацією на цій посаді, окрім "Тандем-Д", він володіє ще кількома фірмами.

Також йому належить торгова марка мережі ресторанів "Два гуся". Микола Синиця у 2019 році балотувався до Верховної Ради від "Свободи".

"Слідство.Інфо" з посиланням на публічні реєстри повідомляло, що фірму нового виконувача обов’язки голови правління "Одеського припортового заводу" Миколи Синиці підозрюють у фінансових оборудках і ухиленні від сплати податків, сам в.о від неї відхрещується.

Кабмін призначив Миколу Синицю в.о. голови правління ОПЗ 24 січня 2020 року.

Економічна правда