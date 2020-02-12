Члени наглядових рад держкомпаній у середньому отримують 100 тисяч на місяць

Наглядова рада Укрзалізниці. Прес-конференція в липні 2018 року. Урядовий портал

Член незалежної наглядової ради держкомпанії у середньому отримує 1,2 млн грн на рік, зокрема, в "Укрпошті" член наглядової ради отримує 4 тисячі євро на місяць, у "Нафтогазі" - 20 тисяч євро.

Про це розповів виконавчий директор Офісу реформ Кабміну Антон Ященко, йдеться у статті ЕП.

Зазначається, що розмір зарплати членів наглядових рад держкомпаній визначається постановою Кабміну і залежить від розміру річного доходу підприємства.

"Середній розмір винагороди членів наглядових рад у більшості державних підприємств становить близько 100 тис грн на місяць, але у найбільших стратегічних компаніях — "Нафтогазі" чи "Укрзалізниці" — винагорода може бути більшою, оскільки їх фінансові показники становлять сотні мільярдів", — зазначив Ященко.

При цьому, голова наглядової ради має право на додаткову винагороду в розмірі 20%.

Члени наглядової ради мають право на додаткову винагороду в розмірі 10% від суми винагороди за участь у роботі комітету наглядової ради і право на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх повноважень.

ЕП опитала провідні державні компанії і три державні банки про рівень зарплат у їхніх наглядових радах. У кращому випадку компанії посилалися на згадану постанову уряду, у гіршому — вказували, що це конфіденційна інформація, захист персональних даних або ж просто ігнорували журналістський запит.

Підприємство Дата формування наглядової ради Інформація про винагороду "Нафтогаз" Перший склад призначений у квітні 2016 року, у грудні 2017 року уряд оновив склад, обравши шість директорів. У 2018 році "Нафтогаз" витратив на забезпечення діяльності наглядової ради близько 53 млн грн, що включає оплату послуг членів наглядової ради у сумі 46 млн грн, а також 7 млн грн у вигляді відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх обов'язків, та суми забезпечення страхування відповідальності цих посадових осіб після їх призначення. Винагорода незалежних директорів наглядової ради у 2018 році була визначена на рівні 6,328 млн грн на рік. "Укрзалізниця" Червень, 2018 рік Голова наглядової ради Шевкі Аджунер у 2019 році декларував дохід 650 тис грн на місяць. Колишній заступник Мінінфраструктури Олександр Кава опублікував дані про зарплати членів наглядової ради "Укрзалізниці" на рівні 588 тис грн на місяць. Член наглядової ради Даніель Білак у 2019 році декларував щомісячний дохід на рівні 332 тис грн. "Бориспіль" Травень, 2019 рік У "Борисполі" ЕП відповіли, що максимально допустимий розмір винагороди становить 1,37 млн грн на рік. Член наглядової ради Юрій Лавренюк у грудні 2019 року задекларував 125 тис грн місячного доходу. Укрексімбанк Червень, 2019 рік Домінік Мішель Марі Меню за червень-грудень 2019 року отримав 70,5 тис дол або 14,1 тис дол на місяць. Ласло Урбан за листопад-грудень — 17,9 тис дол або майже 6 тис дол на місяць. Дімітрі Шишлоза червень-грудень — 91 519 дол або 15,3 тис дол на місяць. Вікторія Страхова, згідно з е-декларацією, отримує на місяць 335 тис грн або 13,4 тис дол. Приватбанк У січні 2017 року Енгін Акчакоча обраний головою наглядової ради. У червні 2019 року рада була повністю укомплектована Згідно з е-декларацією, Юлія Мецгер отримує щомісяця 580 тис грн або близько 23,2 тис дол. "Укрпошта" Жовтень, 2018 рік Оксана Волчко отримує 125,6 тис грн або близько 5 тис дол щомісяця. Олександр Озеран — 101 тис грн або близько 4 тис дол. "Укренерго" Жовтень, 2018 рік Максимально допустимий розмір винагороди — 1,37 млн грн на рік. Заступники голови наглядової ради Олександр Поплавський та Сергій Кушнір у 2019 році декларували щомісячні суми на рівні 125 тис грн. * Дані з відкритих джерел, електронних декларацій та власних джерел в уряді та парламенті про рівень зарплати у наглядових радах держаних підприємств та державних банків. Дані не відображають повну картину, адже наглядові ради створювалися в різні роки, і поки в е-реєстрі є інформація не про всіх їхніх членів. Тим не менш, зібрані цифри дають уявлення про рівень зарплат цієї ланки посадовців.

За законом про захист персональних даних, інформація про майно, доходи і витрати, яка зазначається в електронній декларації, не належить до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, з 1 квітня 2018 року набули чинності антикорупційні вимоги до членів наглядових рад державних підприємств. Відповідно до закону "Про запобігання корупції", вони повинні декларувати майно і всі свої доходи, отримані в Україні та за її межами, включаючи доходи і майно членів сім'ї.

Зокрема, у компанії "Бориспіль" ЕП відповіли, що максимально допустимий розмір винагороди становить 1,37 млн грн на рік. Член наглядової ради Юрій Лавренюк у грудні 2019 року задекларував 125 тис грн місячного доходу.

А член наглядової ради Приватбанку Юлія Мецгер, згідно з е-декларацією, отримує щомісяця 580 тис грн або близько 23,2 тис дол.

Режим роботи більшості наглядових рад, на перший погляд, схожий, але впливають на процеси та несуть відповідальність вони по різному.

Аби акціонер міг щось вимагати від наглядової ради, їй потрібно надати певні повноваження, за виконання яких вона нестиме відповідальність, пояснив ЕП незалежний член наглядової ради "Укрнафти" Андрій Бойцун.

"У світі процеси відбору кадрів та етапи роботи наглядових рад врегульовані, а їхні члени розуміють обсяг своїх обов'язків. В Україні члени новостворених наглядових рад змушені збиратися частіше, аби налаштовувати процеси. Як повідомили ЕП в "Укрнафті", Ощадбанку та "Укрпошті", їхні наглядові ради збираються раз на місяць.

Додатково засідають комітети наглядових рад. Зазвичай їх є три — комітет з питань аудиту, комітет з питань ризиків та комітет з питань призначень та винагород", - йдеться у статті.

Наглядова рада має право утворювати й інші комітети. Зокрема, НР Укрзалізниці створила комітет з питань комплаєнсу та антикорупції, який очолив колишній нардеп Сергій Лещенко.

У державному Приватбанку стверджують, що кількість засідань наглядової ради та її п'яти комітетів залежить від ситуації і потреби у розгляді питань. У січні відбулося чотири засідання наглядової ради та сім засідань її комітетів.

А в Укргазбанку повідомили, що протягом 2019 року члени наглядової ради взяли участь у 28 засіданнях наглядової ради та 36 засіданнях комітетів наглядової ради, тобто в середньому відбувалося п'ять-шість засідань на місяць.

Читайте детальніше у матеріалі: Каста обраних: Скільки і за що платять членам наглядових радах держкомпаній

Економічна правда