УЗ витратить 86 мільйонів на консалтинг від Deutsche Bahn і інших компаній

Міністерство інфраструктури шукає через Prozorro 10 консультантів у сфері залізниць, ними можуть стати не лише співробітники з Deutsche Bahn. В загальному планується витратити 86 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Ліга.Бізнес.

Згідно з конкурсною документацією, УЗ шукає мінімум 10 консультантів з досвідом впровадження проектів з підвищення операційної ефективності залізниць.

Наголошується, що ці консультанти повинні володіти українською або російською мовами.

"Ми оголосили конкурс на консалтинг і вибираємо консультанта. Крім Deutsche Bahn в ньому може брати участь ще багато консультантов. Я знаю, що свої послуги готові запропонувати компаній сім", - сказав Криклій.

Відповідаючи на питання, звідки взялася сума в 86 млн грн (раніше озвучувалася цифра в 1,5 млн євро), міністр пояснив, що 1,5 млн євро пропонував Deutsche Bahn.

"Зараз мова йде про більш широку співпрацю. Щось можуть взяти на себе Deutsche Bahn, щось інші компанії. У Deutsche Bahn експертиза широка, але не в усіх напрямках ... Може бути консорціум.

Яка цифра буде за підсумками торгів і чому вона так розраховувалася, не можу сказати - це компетенція УЗ ", - підкреслив Криклій.

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Нагадуємо:

5 лютого "Укрзалізниця", німецька залізниця Deutsche Bahn та її компанія-підрозділ по консалтингу DB Engineering & Consulting підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, в якому йдеться про надання німецькою стороною управлінської та/або технічної підтримки.

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Як повідомляв Гончарук, консультанти від найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn надаватимуть свої послуги для "Укрзалізниці" менеджменту або будуть залучені до управління компанією на певному етапі.