Кабмін створив агентство для управління держборгом

Кабінет міністрів створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Олексій Гончарук.

"Лише за 2019-й рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила зекономити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу.



Ще кращих результатів очікуємо завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом", - написав голова уряду.

За його словами, створення Боргового агентства - необхідна умова для виконання Плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів.



"Така модель успішно працює, наприклад, в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції", - додав Гончарук.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року держборг України у доларовому еквіваленті виріс на 1,54 млрд доларів проти листопада - за рік держборг у доларах виріс на 6,05 млрд доларів.

Економічна правда