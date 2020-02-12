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Гончарук: У лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму

Середа, 12 лютого 2020, 15:27
 

Українці отримають трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги за січень 2020 року, ніж за грудень 2019 року, проте у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду.

За його словами, розмір платіжки у січні зріс, у тому числі, через те, що зросла ціна на газ для населення.

"Зараз за підсумками січня платіжка порівняно з груднем буде трошки вища. За різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", - зазначив Гончарук.

Проте у лютому, за його словами, платіжка буде нижчою.

"Вона буде нижче, ніж в грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватись. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав він.

"За підсумками цієї зими українець заплатить значно менше, ніж минулої зими", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук нагадав, що українці отримали дві окремі платіжки у січні — за газ, та його транспортування, при цьому сукупна вартість платіжок менша за минулорічну.

Президент Володимир Зеленський очікує пояснень від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей щодо відсутності зменшення нарахувань за теплопостачання у грудні.

20 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок та знизило платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, що стало можливим через зниження ринкових цін на газ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

У кінці грудня 2019 року під час зустрічі Ради регіонів прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Також 17 січня Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.

Економічна правда

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