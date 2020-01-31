Новини 31 січня: зниження депозитних ставок, перукарня в Кабміні, нова партія американських локомотивів

Про зниження депозитних ставок. Державний Ощадбанк заявив про друге у 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб на тлі зниження Нацбанком облікової ставки до 11%.

Про вдачу Безоса. Через різкий ріст акцій Amazon на постмаркеті засновник компанії Джефф Безос збільшив свої статки на 13 мільярдів доларів за 15 хвилин.

Про передачу електроенергії. Видання "Наші гроші" повідомило, що Антимонопольний комітет на засіданні 30 січня відмовився погодити проєкт постанови НКРЕКП "Про затвердження змін до Кодексу Систем передачі", який був спрямований на поширення тарифу на передачу для експортерів електроенергії. Глава АМКУ спростовує цю інформацію.

Про ФОПів без КВЕДів. Аналітики виявили 66 тисяч ФОПів, у яких не вказано вид діяльності (КВЕД) та 99 тисяч юридичних осіб, які не зареєстрували одне або кілька ключових даних: ПІБ керівника, власника та/або КВЕД.

Про перукарню в Кабміні. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет знайшов у будівлі уряду перукарню і вирішив перетворити її на кабінет, де розмістяться працівники UkraineInvest, тобто так звані "інвестиційні няні".

Про ГЗК Жеваго. Український суд встановив обмеження у розмірі 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК), який належить Ferrexpo AG Switzerland, єдиному акціонеру FPM.

Про нову партію американських локомотивів. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця ведуть перемовини про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва.

Про Суркісів та Приватбанк. Верховний суд переніс розгляд справи про вклади Суркісів в ПриватБанку і законності bail-in на невизначений термін.

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Забезпечені з народження: як держава планує ділитися доходами від продажу надр з новими поколіннями

Деякі держави діляться зі своїми громадянами доходами від реалізації природних багатств. Українська влада вирішила скористатися їх досвідом і зареєструвала відповідний законопроєкт. Що це за ініціатива і чи може вона бути втілена в життя?