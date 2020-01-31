В Україні існують десятки тисяч юросіб та ФОП-ів без керівників і видів діяльності

Аналітики виявили 66 тисяч ФОПів, у яких не вказано вид діяльності (КВЕД) та 99 тисяч юридичних осіб, які не зареєстрували одне або кілька ключових даних: ПІБ керівника, власника та/або КВЕД.

Про це повідомляє аналітична система YouControl.

Цікавою особливістю таких компаній є давній термін існування і юридичний статус "не перебуває в процесі припинення, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне".

Чому компанії приховують інформацію?

За словами голови правління Спілки юристів Одеської області Олександра Рябця в 2003 році був прийнятий закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців і громадських формувань", відповідно до якого державні реєстратори повинні були протягом 2004-2005 років провести заміну старих свідоцтв на нові ‒ єдиного зразка.

Однак багато підприємців не звернулися для заміни. І вже з 2012 року відповідна комісія Міністерства юстиції проводила інвентаризацію.

Всі юридичні особи та фізичні особи-підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, зобов'язані були подати державному реєстратору реєстраційну картку для включення відомостей про них до ЄДР.

Всі, хто цього не зробив, отримали запис: "свідоцтво про державну реєстрацію недійсне", так як у них залишалось свідоцтво старого зразка. У той же час формулювання "не перебуває у процесі припинення" залишилося, адже рішення про ліквідацію або реорганізацію в цьому підприємстві не приймалося.

Чи можна співпрацювати з такими компаніями/ФОПами?

"Якщо ми бачимо таке досьє, потрібно розуміти, що підприємство або приватний підприємець мають право діяти ‒ укладати угоди, платити податки. Вони створювалися за старим законодавством, яке було чинне на той період.

...Інше питання: чи варто співпрацювати з цим підприємством? Особисто я б цього не рекомендував. Цілком можливо, що у цього контрагента можуть з'явитися зобов'язання щодо податків і зборів тощо", - коментує Рябець.

Довідка.

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