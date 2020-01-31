Суд заморозив 50% акцій Полтавського ГЗК Жеваго, Ferrexpo подало апеляцію

Український суд встановив обмеження у розмірі 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК), який належить Ferrexpo AG Switzerland, єдиному акціонеру FPM.

Про це йдеться у прес-релізі Ferrexpo.

Зазначається. що компанія оскаржила рішення суду.

У Ferrexpo додають, що обмеження не впливає на право власності на акції, але забороняє їхню передачу.

"Група вважає, що це обмеження є тимчасовим і пов'язане з поточними питаннями в Україні, пов'язаними з Костянтином Жеваго та одним із підприємств, яким він володів до 2015 року (банк "Фінанси та кредит"). На операції Ferrexpo це не вплинуло і вони проводяться у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

"Крім того, Ferrexpo AG не має наміру і ніколи не мала наміру передавати свій пакет акцій у FPM.

Рада директорів Ferrexpo вважає, що апеляція має бути успішною, враховуючи отриману рекомендацію про те, що дане рішення не має належної підстави відповідно до законодавства України", - заявили у компанії.

Нагадаємо:

Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

Економічна правда