Засновник Amazon заробив 13 мільярдів доларів за 15 хвилин

Через різкий ріст акцій Amazon на постмаркеті засновник компанії Джефф Безос збільшив свої статки на 13 мільярдів доларів за 15 хвилин.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що акції Amazon 30 січня виросли на 12% - до 2,1 тис доларів (пізніше курс дещо скоригувався). Котирування зросли після того, як Amazon опублікував успішну фінансову звітність за 4 квартал 2019 року.

Зокрема, компанія задекларувала прибуток у розмірі 87,4 млрд доларів, прибуток на акцію - 6,47 доларів (при цьому, експерти очікували лише 4,11 долара).

Таким чином, статки Безоса зросли до приблизно 129,5 млрд доларів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса наразі становлять близько 117 мільярдів доларів - він знову посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.