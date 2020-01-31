Дубілет знайшов у будівлі Кабміну перукарню і переселяє туди "інвестнянь"

Instagram Дмитра Дубілета

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет знайшов у будівлі уряду перукарню і вирішив перетворити її на кабінет, де розмістяться працівники UkraineInvest, тобто так звані "інвестиційні няні".

Джерело: telegram-канал Дубілета

Пряма мова: "У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня.

У кімнаті, що звільнюється, влаштовуємо 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні".

Деталі: Виявилось, що у Кабміні можна було підстригтися за 95 грн, підрівняти чубок за 35 грн і навіть зафіксувати волосся лаком (15 грн — якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довше за 40 см).

Дубілет назвав це рішення "маленьким кроком, щоб в нашому житті стало трохи менше совка".

Міністр також повідомив, що зараз у Кабміні проведуть аналіз, наскільки державні органи ефективно використовують площу. Виявлену в результаті вільну площу Дубілет пропонує передати на приватизацію або здавати в оренду через Prozorro.Продажі.

Нагадаємо:

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що проєкт "інвестиційна няня" дозволить інвесторам укладати угоди із Кабміном, який представляє державу та може відповідати у міжнародних судах, якщо порушить умови договору.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника. За словами президента, радник (або "інвестиційна няня") має знати 5 мов, та бути на зв'язку 24/7.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Нещодавно, директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак заявив, що відомству знадобляться додаткові люди на посаду персональних менеджерів для інвесторів - "інвестнянь".