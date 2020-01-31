АМКУ не погодив скасування пільги для компанії Ахметова в 1 мільярд на рік – ЗМІ

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на джерело в урядових структурах.

"Проєкт постанови був спрямований на ліквідацію пільги для експортерів електроенергії, яка виникла завдяки НКРЕКП попереднього скликання. При запуску ринку електроенергії 1 липня 2019 року Нацкомісія "забула" записати в правила обов’язок експортерів платити тариф "Укренерго".

Відтак у другому півріччі 2019 року компанія "Д. Трейдінг" з групи ДТЕК не заплатила тариф "Укренерго" 544,48 млн грн, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше голова АМКУ одноосібно погоджував подібні проєкти регуляторних актів інших відомств. Зокрема, у 2016 році він особисто погодив проект рішення НКРЕКП №289, яким було впроваджено так звану формулу "Роттердам+" на користь групи Ахметова.

"Цього разу Терентьєв не став особисто погоджувати документ, який змушував групу Ахметова платити державній компанії. Натомість проєкт було винесено на голосування всього складу АМКУ. У ході обговорення представники НКРЕКП та Мінекоенерго висловились за те, щоб експортери електроенергії платили тариф "Укренерго".

Проти виступили представники ДТЕК, а також народні депутати Олексій Кучеренко (Батьківщина) та Вікторія Гриб (Опозиційний Блок). Рух "Чесно" писав про те, що передвиборчу кампанію Вікторії Гриб фінансувала компанія "ДТЕК". Також проти цієї плати виступила представниця "Енергоатому" Вікторія Дудченко", - пишуть "Наші гроші".

Нагадаємо:

Раніше "Наші гроші" повідомляли, що компанії групи ДТЕК наприкінці 2019 року перестали платити за послуги передачі енергії державній компанії "Укренерго" і станом на 10 січня накопичили борг у розмірі 544,48 мільйона гривень.