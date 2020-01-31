Верховний суд переніс розгляд справи Суркісів по Приватбанку

Верховний суд переніс розгляд справи про вклади Суркісів в ПриватБанку і законності bail-in на невизначений термін.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Велика палата Верховного суду відклала на невизначений термін розгляд касаційної скарги Нацбанку, Міністерства фінансів і ПриватБанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів.

Раніше брати Суркіси домоглися в судах нижчих інстанцій скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів обміну їх коштів в банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Як повідомив журналістам начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, рішення про перенесення справи Верховний суд прийняв у п'ятницю в зв'язку клопотанням уряду про заміну в цьому провадженні сторони Міністерства фінансів на Кабінет міністрів.

Нагадуємо:

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.

У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.

Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.

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Економічна правда

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