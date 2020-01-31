УЗ веде переговори про закупівлю нової партії американських локомотивів — Зеленський

Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця ведуть перемовини про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.

"2020-й рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну та торгівельну співпрацю між Україною та США.

Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі україни.

Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва", - повідомив Зеленський.

Нагадуємо:

У грудні Мінінфраструктури повідомило, що американська компанія General Electric у 2020 році поставить "Укрзалізниці" ще 40 локомотивів власного виробництва.

"Укрзалізниця" потребує 51,2 мільярда гривень протягом 6 років для оновлення локомотивного парку, з усіх локомотивів УЗ, лише 5,3% молодші за 25 років.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну та радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

Рекомендуємо почитати: Зранку гроші — увечері тепловози: що за контракт УЗ уклала з General Electric

Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric